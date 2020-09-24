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Трамвай №7 начнет ходить на Малую Охту через мост Александра Невского

Движение по участку на Гранитной улице открылось через четыре года после начала реконструкции
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Станция "Малая Охта" должна объединить ""Чижики" и трамваи Горэлектротранса.

Станция "Малая Охта" должна объединить ""Чижики" и трамваи Горэлектротранса.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спустя четыре года наконец-то открылось движение по участку трамвайной трассы на Гранитной улице. Долгое время здесь шла реконструкция и теперь на конечную станцию «Малая Охта» начнут прибывать трамваи. Первым станет маршрут №7, который продлили до Охты через мост Александра Невского.

- С 24 сентября трамвай № 7 продлевается до конечной остановки «Малая Охта». Изменение в трассу следования трамвая вносятся в связи с вводом в строй трамвайной станции «Малая Охта» на Гранитной улице, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

С четверга трамваи седьмого маршрута будут следовать от конечной остановки «Малая Охта» по Новочеркасскому проспекту, Заневской площади, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Синопской набережной, проспекту Обуховской Обороны и далее по действующей трассе до конечной остановки «Проспект Солидарности».

Напомним, что станция на Малой Охте должна объединить трамваи Горэлектротранса и линии «Чижик» в районе Ладожского вокзала.

Новая трасса седьмого трамвая. Фото: Комитета по транспорту СПб

Новая трасса седьмого трамвая. Фото: Комитета по транспорту СПб