Иномарка снесла бетонный столб у съезда со Скандинавии

Аварии осложнили выезд с Зеленогорского на Приморское шоссе. Фото: Яндекс.Карты

Сразу три ДТП осложняют выезд с Зеленогорского на Приморской шоссе в Курортном районе Петербурга. Водителей, спешащих на работу, тормозит серьезный затор, растянувшийся на километр. А началось все с того, что «летевшая» иномарка снесла бетонный столб...

- Кто-то торопился на работу. Между съездом со Скандинавии и Белоостровской развязкой, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видео, снятых проезжавшим мимо водителем хорошо заметно, что легковушка влетела в столб точно серединой капота. Бетонная конструкция не выдержала удара и рухнула на проезжую часть, никого, по счастью, не задев.

О состоянии водителя иномарки пока ничего не сообщается.

Теперь, кроме ремонта своей машины, владельцу придется и оплатить установку новой мачты освещения, что обойдется очень недешево.