Смертельно пьяная петербурженка села за руль без прав и попала в ДТП

Полицейские задержали пьяную петербурженку, севшую за руль без прав Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге пьяная женщина сала за руль автомобиля и попала в аварию. ДТП произошло около 9 часов утра во вторник, 22 сентября 2020 года. 43-летняя петербурженка ехала за рулем "Фольксвагена", когда у дома 17 по Искровскому проспекту в нее врезался мужчина на "Хонде". Когда на место приехали инспекторы ГИБДД, скрыть запах алкоголя автомобилистке не удалось.

- Инспекторы ГИБДД обратили внимание на то, что женщина пьяна: странное поведение, запах алкоголя, неустойчивые позы, нарушение речи, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

При этом, сначала она отказалась проходить медосвидетельствование. Предоставить водительские права полицейским женщина не смогла, сославшись, что забыла их дома. Зато паспорт протянула смело.

Полицейские проверили данные нарушительницы и выяснили, что она вовсе была лишена прав в январе 2019 года. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.