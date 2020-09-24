На КАД на месяц ограничат движение между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны

На КАД на месяц ограничат проезд по внешнему кольцу. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Новые трудности ждут петербургских водителей с 25 сентября. С пятницы и больше, чем на месяц, будет ограничен проезд по внешней части КАД. На участке от развязки с Софийской улицей и до съезда на проспект Обуховской обороны будут менять деформационный шов.

- В период с 25 сентября по 12 октября 2020 года будут перекрыты для движения четвертая, третья и половина второй полосы, а с 13 по 28 октября - полоса безопасности, первая и вторая полосы, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На период дорожных работ скорость проезда по свободным полосам на ремонтируемом отрезке снижается до 50 км/ч.

И хоть сам участок КАД, где вводится ограничение, небольшой, но интенсивный автомобильный траффик совершенно точно приведет к заторам.

Дорожники заранее просят прощения за неудобства и советуют по возможности объезжать место ремонта.