Жители России стали летать за границу через Санкт-Петербург

Жители городов России летают в Турцию через Пулково Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители многих городов России летают в Турцию через Пулково. Как рассказали в аэропорту в четверг, 24 сентября 2020 года, с 10 по 31 августа большинство трансферных пассажиров прибыли в воздушную гавань Санкт-Петербурга, чтобы дальше полететь в Анталью из Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Уфы и Казани.

- Доля трансфертных пассажиров от общего пассажиропотока авиакомпании в Анталью составляет порядка 16 процентов, - рассказали в Пулково.

За август петербургский аэропорт обслужил порядка 83 тысяч пассажиров, которые прилетели или отправлялись в Турцию. Основные направления это Анталья, Стамбул, Бодрум и Даламан.

В сентябре 2020 аэропорт Санкт-Петербурга ежедневно обслуживает более 10 рейсов Турцию. Средний процент загрузки на рейсах в Турцию составляет 81 процент. Расписание действует до конца октября 2020 года.