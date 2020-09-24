Гараж, забитый наркотиками, нашли в Санкт-Петербурге

Полицией Петербурга задержан арендатор гаража, в котором изъяли около полукилограмма амфетамина Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который арендовал гараж, чтобы хранить там наркотики. Вечером во вторник, 22 сентября 2020 года, правоохранители получили сообщение о том, что участковый нашел на территории кооператива на Малой Карпатской улице Фрунзенского района порошкообразное вещество, и вызвал подмогу.

- На месте были задержаны двое жителей Фрунзенского района: 29-летний арендатор и его 31-летний неработающий знакомый. В самом гараже во время обыска было обнаружено и изъято: 14 свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета, полимерный пакет с камнеобразным веществом бежевого цвета, порошкообразное вещество бежевого цвета и электронные весы, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Порошок был отправлен на экспертизу, которая установила, что порошок - это психотропный наркотик амфетамин, общей массой 418,8 граммов.

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков.