Раритетный автобус "Икарус" вернется на улицы Санкт-Петербурга

Раритетный «Икарус» вернется в центр Петербурга / Фото: Пассажиравтотранс

В центр Санкт-Петербурга возвращается раритетный "Икарус". Знаменитый автобус проедет по городу 27 сентября 2020 года, во Всемирный день туризма. Из окна "Икаруса" все желающие смогут увидеть знаковые достопримечательности Северной столицы во время экскурсии.

- "Пассажиравтотранс" присоединился к акции "Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга", в рамках которой по предварительной регистрации можно принять участие в бесплатных автобусных и водных экскурсиях, посетить музеи и мастер-классы, - рассказали в компании.

Так, в полдень автобус отправится от площади Александра Невского и проедет по самым красивым местам Петербурга. Пассажирам во время поездки будет доступна аудиоэкскурсия.

Автобусы марки Икарус-256 производились в Венгрии с конца 1970-х годов; один из них восстановлен сотрудниками предприятия. В городе на Неве подобные автобусы обслуживали туристические группы, а также участников и гостей Игр Доброй Воли.