Полиция возбудила уголовное дело после гибели 16-летней студентки в Санкт-Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело после гибели студентки колледжа в Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Санкт-Петербурге полиция расследует гибель 16-летней девушки. Рано утром в среду, 23 сентября 2020 года, студентка одного из городских колледжей разбилась насмерть, выпав с балкона дома номер 19 на проспекте Культуры в Калининском районе. Правоохранители приехали на место, чтобы провести проверку.
- На месте было обнаружено тело 16-летней первокурсницы. Известно, что девушка жила в том доме. рядом с которым ее нашли. Предварительно, она упала с балкона лестничной площадки на 13-м этаже, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
Известно, что погибшая на учете в психоневрологическом диспансере не состояла.
После осмотра места происшествия полиция возбудила уголовное дело по признакам доведения до самоубийства. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.