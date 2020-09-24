Полиция возбудила уголовное дело после гибели 16-летней студентки в Санкт-Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело после гибели студентки колледжа в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует гибель 16-летней девушки. Рано утром в среду, 23 сентября 2020 года, студентка одного из городских колледжей разбилась насмерть, выпав с балкона дома номер 19 на проспекте Культуры в Калининском районе. Правоохранители приехали на место, чтобы провести проверку.

- На месте было обнаружено тело 16-летней первокурсницы. Известно, что девушка жила в том доме. рядом с которым ее нашли. Предварительно, она упала с балкона лестничной площадки на 13-м этаже, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что погибшая на учете в психоневрологическом диспансере не состояла.

После осмотра места происшествия полиция возбудила уголовное дело по признакам доведения до самоубийства. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.