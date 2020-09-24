Дорожный рабочий огрел лопатой пьяного пешехода

За удар лопатой дорожного рабочего могут привлечь к уголовной ответственности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Под уголовное дело может угодить несдержанный на эмоции дорожный рабочий, который ударил пьяного прохожего лопатой. Удар оказался сильным и пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

- 23 сентября в 16:04 в полицию поступило сообщение о драке на улице Ижорского батальона в Колпино. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, которые находились неподалеку от места происшествия. Они задержали 31-летнего дорожного рабочего, который в ходе конфликта нанес удар лопатой находящемуся в состоянии опьянения 28-летнему мужчине, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Удар лопаты пришелся в ногу потерпевшему. Прибывшие на вызов врачи срочно госпитализирован мужчину с резаной раной голени. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас житель Оренбургской области остается в больнице, а в отношении его обидчика идет проверка. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.