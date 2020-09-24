Спасенную нерпу выпустили в Ладожское озеро

Выздоровевшая нерпа вернулась в Ладожское озеро . Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

В среду, 23 сентября 2020 года, в естественную среду обитания вернулась нерпа по имени Краськова. Ослабленную и больную малышку в конце июля нашли люди в одноименном поселке и передали специалистам из Санкт-Петербургского фонда друзей балтийской нерпы. После продолжительного лечения, нерпа наконец уплыла в Ладожское озеро.

Малышку нашли в июле, она была больна и ослаблена . Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

- Краськова попала к нам больной, исхудавшей и очень слабой. После лечения проявила себя как спокойный, уравновешенный и бывалый тюлень. Судя по всему, она до болезни уже неплохо умела охотиться, но что то пошло не так, от кого то она заразилась и не смогла обеспечивать себя добычей, - рассказали в фонде.

В отличии от Шлиссика и Крошика, которые сильно привязались к людям, Краськова вела себя отстраненно и равнодушно. По пути к озеру вела себя спокойно, словно понимала, что возвращается домой.

Потолстевшая красавица с радостью вернулась домой . Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

- На выпуске же долго раздумывала - сейчас ли ей залезать в воду или сначала поспать под ласковым осенним солнышком, - добавили сотрудники фонда.

Напомним, что в случае встречи больной нерпы или тюленя на берегу, приближаться к ним не надо, чтобы не пугать. В первую очередь надо позвонить по телефону горячей линии 699-23-99.