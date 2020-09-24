Северное сияние заметили под Санкт-Петербургом в ночь на 24 сентября

В Петербурге снова наблюдали северное сияние Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области снова могли наблюдать северное сияние в ночь на четверг, 24 сентября 2020 года. Одно из самых красивейших природных явлений заметили недалеко от Ладожского озера.

- Короткая вспышка вечером 23 сентября, которую мы застали у Черешчатого дуба в Ириновке по пути на Ладогу. Сияние довольно шустро сошло на нет и до полуночи это был самый яркий момент, - появилась в соцсети запись от очевидца.

Свечение недалеко от Ладоги Фото: СОЦСЕТИ

Также наблюдать за сиянием можно было и в Петербурге, в районе Кронштадта. Свечение было не сильное, но все же зеленые полосы вполне заметны на небе.

Северное сияние с острова Котлин Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что одно из самых ярких северных сияний этой осени петербуржцы и жители Ленобласти наблюдали в ночь на 14 сентября. Тогда свечение можно было отчетливо видеть за городом, над Финским заливом и Ладогой.