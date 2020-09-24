Умер Мартин Лютер Кот - символ Анненкирхе Санкт-Петербурга

Погиб Мартин Лютер Кот из Санкт-Петербурга / Фото: Анненкирхе

В Санкт-Петербурге погиб один из знаменитых котов города, символ Анненкирхе - Мартин Лютер Кот. Пушистый прихожанин скончался 21 сентября 2020 года под колесами автомобиля. О трагическом происшествии рассказали в лютеранской церкви.

Коту было чуть больше года / Фото: Анненкирхе

- Мартина нашел еще маленьким котенком на помойке настоятель церкви отец Евгений в августе 2019 года. У него оказалась смертельная болезнь - кошачья чумка. Ветеринары говорили, что котенок вряд ли выживет, но мы решили бороться за его жизнь, - рассказали в Анненкирхе.

Благодаря заботе и врачам малыш выздоровел и уже вскоре переехал жить в церковь, где стал всеобщим любимцем. Он быстро освоился в соседних дворах, подружился с соседями, уличными котами, местными заведениями.

Он был любимцем прихожан и звездой церкви / Фото: Анненкирхе

Мартина нашли мертвым на газоне по Фурштатской улице, напротив консульства Испании. Ошейника с адресом на нем не было. Трое работников церкви в погибшем коте узнали Мартина.

- Как настоящая звезда, он ушел слишком рано. Других котов и кошек мы приручать больше не планируем, - добавили в церкви.