Петербург возглавил суточный рейтинг смертности от коронавируса в России

Еще 22 смерти от коронавируса. Больше, чем в Москве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург опять возглавил печальный рейтинг суточной смертности от коронавируса по России. За минувшие 24 часа в городе подтверждены еще 22 случая гибели пациентов от COVID-19. Это выше, чем даже в Москву - 15 умерших.

- По состоянию на утро 24 сентября количество смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге увеличилось до 2839, - сообщает Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в России.

Отметим, что Северная столица занимает второе место в стране по этому показателю. Больше только в Москве, где при 13-миллионном населении скончались 5115 человек. На третьем месте находится Подмосковье с показателем смертности в 1304 пациента.

Также за минувшие сутки в Петербурге подтверждены еще 215 новых заболевших (41 574 всего). Еще 110 пациентов выздоровели (28 251). В активном состоянии болезни находятся 10 484 жителя города.