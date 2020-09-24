Троих грабителей, напавших на омоновцев-инкассаторов и убивших полицейского, приговорили к 20-летним тюремным срокам

При ограблении омоновцев один из них погиб. Фото: vk.com/spb_today

Городской суд Санкт-Петербурга вынес новое решение по громкому делу о нападении на омоновцев-инкассаторов, произошедшем пять лет назад в Мурино. Тогда жертвой нападавших стал один полицейский. Удивительно, но в январе 2019-го присяжные всех фигурантов оправдали. Дело направили на новое рассмотрение и сейчас приговор оказался иным.

- Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями: бандитизм, разбой, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот оружия, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Нусимович, зная, что сотрудники полиции, повезут зарплату рабочим на строительную площадку, решил совершить ограбление и нашел соучастников - Левинского и Геворкяна.

4 декабря 2015 года все трое напали на полицейский УАЗик и похитили 24 миллиона рублей. При этом один полицейский погиб в перестрелке.

Нусимовичу и Левинскому дали по 22 года в колонии строгого режима, Геворкяну проведет за решеткой 20 лет.