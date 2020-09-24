Пропала 21-летняя девушка с аутизмом в Санкт-Петербурге

В Петербурге разыскивают пропавшую девушку с аутизмом Фото: Предоставлено "КП"

В Санкт-Петербурге разыскивают 21-летнюю девушку с аутизмом. Студентка первого в России центра системной поддержки людей с расстройствами аутического спектра Софья Юсупова пропала в среду, 23 сентября 2020 года. Девушка ушла в неизвестном направлении. О ее местонахождении ничего не известно уже сутки.

- Девушка последний раз находилась в Красногвардейском районе, однако девушка там не живет, поэтому может оказаться в любом месте Петербурга. Необходима помощь в поисках. Каждый час на счету, очень хотим успеть спасти человека, - рассказали в центре.

Пропавшая Соня худенькая девушка, ростом в 172 сантиметров, волосы у нее черные, глаза тоже темного цвета. В день исчезновения была одета в салатовую куртку, полосатый шарф, темные джинсы и черную шапку.

Если вы располагаете какой-либо информацией, звоните по номеру 8 800 700 54 52 или 112. Девушка нуждается в медицинской помощи.