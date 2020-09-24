Здание петербургской консерватории имени Римского-Корсакова отремонтируют к 2025-му году

Консерваторию отремонтируют к 2025-му году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стал известен примерный срок, в который будет закончена реставрация Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Разобраться с проблемным «долгостроем», который не могут привести в порядок уже восемь лет, накануне потребовал президент России. И уже сегодня стало известно, что реконструкцию исторического здания могут завершить к 2025-му году.

- В октябре будет объявлен конкурс на поиск подрядчика, который проведет противоаварийные мероприятия. Параллельно с этим будут выполняться проектно-изыскательские работы. Затем будет проведен конкурс на окончание всей реконструкции здания. Предполагается, что работы закончат в конце 2024 года, - заявил первый замглавы Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации при Минкультуры России Денис Колодко, чьи слова приводит газета «Петербургский дневник».

После пусконаладки и прочего, двери для студентов консерватория распахнет в 2025-м году.