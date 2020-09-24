Стену памяти, посвященную умершим от коронавируса медикам, уберут с Малой Садовой

На Малой Садовой демонтируют стену памяти медикам, умерших от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

С Малой Садовой улицы уберут известную стену памяти, посвященную всем петербургским медикам, которые умерли от коронавируса во время пандемии. Мемориал простоял практически пять месяцев. Напомним, его создала петербурженка Ирина Маслова на строительном заборе напротив здания комитета по здравоохранению. Однако благородной инициативе пришел логичный конец – подрядчик завершил ремонт фасада Дома Радио и убирает оттуда все временные конструкции. Фотографии умерших врачей придется убрать.

- Родные погибших, коллеги, близкие, простите нас, пожалуйста... 25 сентября в 15:00 мы начнем демонтировать Стену. В субботу начнут демонтаж лесов на фасаде Дома Радио. Строители звонили, просили, чтобы мы это сами сделали. У них рука не поднимается… Приходите, - пишет Ирина Маслова в своем Facebook.

По словам создательницы мемориала, она думает о создании полноценного памятника скончавшимся врачам. Ранее с такой же инициативой выступили ветераны боевых действий.