До+22, идем на новый рекорд: погода в Санкт-Петербурге на 25 сентября

В пятницу и выходные в Петербурге будет солнечно и тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самый разгар бабьего лета придется в Санкт-Петербурге на наступившую пятницу и предстоящие выходные. В эти дни в городе будет ясно и очень тепло, для осени даже жарко. Не исключены и новые температурные рекорды, который бьются уже два дня подряд.

- 25 сентября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха утром +12...+14, днем +20...+22 градуса. Атмосферное давление практически не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге ясно, контрольные термометры показывают +12,8 градуса, влажность составляет 75%, а давление держится на уровне 758,1 мм ртутного столба.

Что касается выходных, то в субботу и воскресенье также ожидается теплая и ясная погода.

25 и 26 сентября синоптики обещают +11...+13 ночью и +20...+22 днем, с умеренный юго-восточным ветром и немного повышающимся давлением. Осадков не прогнозируют.