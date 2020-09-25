Машины такси "оккупировали" двор многоэтажки на проспекте Большевиков

Таксисты "оккупировали" двор дома на проспекте Большевиков, чем бесят местных жителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители дома 9, корпус 1 по проспекту Большевиков пишут письма во все инстанции, в которых жалуются на внезапное нашествие автомобилей такси в их дворе. Проблема парковки личных машин, и без того стоявшая остро, теперь накалилась до предела.

- Диспетчерская находится в подъезде. Раньше там был ремонт обуви, ателье, ремонт телефонов, а теперь - служба такси, - пожаловались «Невским новостям» местные жители.

И если бытовые услуги в подъезде «черного хода» никому не мешали, то облюбовавшие двор машины такси уже надоели.

Впрочем, проблема не так проста. Официально как такового двора у дома нет, это общая территория, поэтому стоять там может кто угодно.

- Это проблема всех домов у метро. Там и крупный транспортный узел и Ледовый дворец. Место, привлекательное для таксистов, - заявил депутат Алексей Цивилев.

Чтобы «выгнать чужаков», жителям надо организовать ТСЖ, взять у города участок двора в аренду и оградить территорию шлагбаумами.