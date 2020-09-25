Карешринг лег на крышу на Вольном острове

На Двинской улице каршеринг уронили на крышу. Фото: vk.com/spb_today

И вновь «подвиги» водителей каршеринга пополняют статистику ДТП в Санкт-Петербурге. На этот раз умелые наездники умудрились уложить железного коня на крышу. ДТП произошло ночью на Вольном острове.

- Делимобиль не вписался в поворот с Двинской на Невельскую и сделал кульбит приземлившись на крышу, - написал один из очевидцев происшествия в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных фото видно, что рядом с разбитой машиной находятся два молодых человека и девушка. Были они в салоне авто, или оказались рядом случайно, не уточняется. На место аварии приезжали и пожарные, которые помогли водителю.

Напомним, что за последнее время прокатные машины отметились в нескольких заметных ДТП. Так, утром 23 сентября на Свердловской набережной каршеринг снес фонарный столб. А в конце августа за день машины одного из сервисов устроили массовое ДТП с грузовиками, из-за чего КАД завалило навозом и умудрились влететь в здание администрации поселка Рощино.