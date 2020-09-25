Конюшенное ведомство в Петербурге разрушается в ожидании новых хозяев

Здание Конюшенного ведомства давно ждет реконструкции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конюшенное ведомство, расположенное, собственно, на Конюшенной площади, рядом со Спасом на Крови, давно является болью жителей города. Исторический ансамбль, построенный по проекту Николая Гербеля и перестроенный Василием Стасовым, последние несколько десятков лет просто разрушается. Существуют многочисленные проекты возрождения комплекса зданий и превращения их в общественное пространство, но пока ведомство постепенно превращается в руины.

- Нынешний владелец – Музей Истории Санкт-Петербурга – проводит здесь лишь противоаварийные работы. Деньги на это выделяет Смольный. Но в 2020 году работ не проводилось, - пишет «Мойка 78».

На эти цели за последние три года ушло приблизительно три миллиарда рублей. Но чтобы восстановить Конюшенное ведомство, понадобится еще больше. В декабре 2019 года даже был представлен проект реновации, но пока комплекс остается без новых хозяев.

Здание планировалось выставить на торги в 2020-м году.