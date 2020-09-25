Петербуржцам предложили поехать в Воркуту на поезде вместе со своим автомобилем

Поехать на поезде в Воркуту теперь можно и со своей машиной. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новую услугу жителям Санкт-Петербурга предлагают на Октябрьской железной дороге. С сентября горожане, если, конечно, захотят, смогут поехать на поезде в Воркуту вместе со своим автомобилем или мотоциклом.

- При наличии заявок специализированный вагон для перевозки транспорта будет включаться в состав поезда № 77/78 Санкт-Петербург – Воркута, - сообщает пресс-служба ОЖД.

В вагон сможет войти 3-4 автомобиля (в зависимости от их габаритов) или до восьми мотоциклов. Стоимость перевозки будет зависеть от веса транспортного средства и даты поездки. При этом, если сразу взять билет туда и обратно для своего железного коня, можно получить скидку в 15%.

Справка «КП»:

Воркута расположена в республике Коми. Город с населением чуть больше 50 тысяч человек, является четвертым по величине населенным пунктом за северным полярным кругом. Расстояние по железной дороге от Санкт-Петербурга составляет 2369 километров. а время в пути - почти двое суток. Автодороги до Воркуты нет.