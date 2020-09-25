Все дети, отравившиеся хлором в бассейне, выписаны из больницы

Все дети, пострадавшие в бассейне фитнесс-центра, выписаны из больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все пять несовершеннолетних пациентов, получивших отравление хлором в бассейне спорт-центра в Купчино, выписаны из больницы. Об этом информирует пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

- Из детской клинической больницы №5 имени Филатова выписаны все дети, пострадавшие в бассейне фитнесс-клуба на улице Ярослава Гашека, - сообщает Комздрав.

Напомним, что ЧП произошло вечером 18 сентября. В момент выброса хлора, применяемого для дезинфекции воды, в чаше бассейна находились больше десяти детей и подростков. Восемь из них почувствовали себя нехорошо и обратились к врачам.

По итогам осмотра в больницу госпитализировали 15-летнего подростка и четверых детей в возрасте 7-8 лет. Двое из них оказались в реанимации. Позднее их перевели в обычную палату, а сейчас всех и вовсе выписали.

Проверкой инцидента занимаются правоохранительные органы, сам фитнесс-центр по решению суда временно закрыт.