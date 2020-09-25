Житель Уфы отсудил у петербургского автозавода миллион рублей за бракованную иномарку

Приставы помогли жителю Уфы вернуть деньги за бракованную машину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники петербургского управления Федеральной службы судебных приставов помогли жителю Уфы, который пытался получить деньги с автозавода за бракованную иномарку. Автомобиль был выпущен на предприятии, расположенном в Санкт-Петербурге.

- В управление поступил исполнительный лист, выданный Уфимским районным судом о взыскании 1,1 млн. рублей с ООО «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» в пользу жителя Уфы. Со слов взыскателя, ранее он приобрел автомобиль у петербургского завода, однако после его доставки в Уфу, у новой машины обнаружился заводской брак, - сообщает пресс-служба УФССП.

Договориться о возврате денег по-хорошему, у покупателя и автосалона не получилось. Тогда недовольный клиент пошел в суд и подал иск к производителю машины. Там требование мужчины удовлетворили.

А вскоре после того, как петербургские приставы возбудили производство по иску, автозавод сам пошел навстречу и добровольно выплатил всю сумму покупателю.