Больше 28 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за минувшие сутки

Больше 28 тысяч человек сдали тесты на коронавирус за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 28 тысяч человек прошли обследование на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге. Обновленные данные на утро 25 сентября приводит городской Оперативный штаб. Одновременно появились и цифры по числу заболевших COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28 252 человека. Под медицинским наблюдением находится 524 потенциальных пациента. Из них четверо - в обсерваторе, 520 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Оперштаба.

Также за минувшие 24 часа подтверждены еще 224 новых случаев заболевания. Это рекордный показатель за последнее время. Последний раз больше (238) было еще 18 июля. с этого момента кривая заражаемости шла вниз. Это продолжалось до конца августа, когда начался новый рост.

Всего, с начала пандемии, в Петербурге заболели коронавирусом уже 41 798 человек. 28 461 из них выздоровел (+ 210 за сутки), 2858 (+19) - скончались, а в активной фазе заболевания находятся 10 479 петербуржцев.