Мошенницу с "чудо-аппаратом" задержали в Санкт-Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга раскрыто мошенничество с продажей «чудодейственного» прибора пенсионеру / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала мошенницу, которая обманула 84-летнего пенсионера. Женщину поймали в четверг, 24 сентября 2020 года. Она подозревается в том, что продала пожилому мужчине бесполезный "чудо-аппарат" за большие деньги.

- Около 15 часов 16 июля неизвестная женщина пришла в квартиру пенсионера в доме 64 по проспекту Маршала Жукова. Незнакомка представилась медицинским работником и начала забалтывать мужчину, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Женщина продавала бесполезный прибор под видом панацеи за 17 тысяч рублей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Женщина убедила старика в том, что ему очень нужен массажный прибор, который якобы обладает непревзойденными лечебными свойствами и может вылечить все болезни. Стоимость этого "чуда" - 17 тысяч рублей.

Введенный в заблуждение пенсионер прибор купил, но только после ухода женщины понял, что та его просто обманула.

Подозреваемую задержали на улице Пестеля. Ей оказалась 45-летняя безработная рецидивистка, судимая уже семь раз.

Подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде о надлежащем поведении. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности указанной гражданки.