Пропавший 17-летний петербургский студент нашелся в Кисловодске

Пропавший петербургский студент нашелся в Кисловодске. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неожиданным образом завершились поиски 17-летнего студента одного из колледжей Санкт-Петербурга, о пропаже которого в полицию вечером 23 сентября заявили родители. Уже на следующий день отец подростка пришел в отделение и попросил не искать сына, так как тот нашелся на юге России.

- В 11:30 24 сентября в полицию Приморского района обратился мужчина 1978 года рождения, гражданин Республики Беларусь, проживающий на Богатырском проспекте, с заявлением том, что он просит прекратить розыск сына, так как тот нашелся в Кисловодске, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По словам мужчины, никаких противоправных действий в отношении его ребенка не совершалось, все в порядке.

Видимо, разбираться в семейных отношениях родным придется самостоятельно. Впрочем, учитывая, что подростку нет 18 лет, делом может заинтересоваться инспекция по несовершеннолетним.