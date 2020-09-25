Станции по очистке воды в Ленинградскую область поставят из Белоруссии

Дрозденко рассказал об итогах встречи с Лукашенко / Фото: Администрация Ленобласти

Ленинградская область договорилась с Белоруссией о поставках из республики станций по очистке воды. Об этом в пятницу, 25 сентября 2020 года, рассказал губернатор Александр Дрозденко после встречи с Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске.

- Обсуждались вопросы экономического сотрудничества: поставки в Ленинградскую область белорусской сельхозтехники, автобусов, дорожной техники. В рамках Года Чистой воды, который объявлен в Ленинградской области, мы договорились о поставках из Республики Беларусь различных по размеру станций по очистке воды, - рассказал Дрозденко.

Также на повестке дня было обсуждение переориентации белорусских грузов в портовые комплексы Ленобласти и поставках белорусских комбикормов для активно растущей в нашем регионе отрасли по выращиванию рыбы.

Помимо встречи с Лукашенко, в пятницу, Дрозденко вместе с делегацией отправится на завод "МАЗ", а также встретится с премьер-министром республики Романом Головченко.