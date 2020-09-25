Видео реанимации кота после пожара в квартире в Санкт-Петербурге

Спасатели МЧС пытались реанимировать кота, сгоревшего на пожаре в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Вечером в четверг, 24 сентября 2020 года, в жилой квартире дома 20/5 на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге произошел пожар. Люди не пострадали, но реанимация понадобилась любимцу погорельцев - белому, пушистому коту. Спасатели вытащили бездыханное тельце животного и пытались откачать его с помощью кислорода. Этот момент попал на видео.

- В этом пожаре погиб белый пушистый кот. Спасатели пытались откачать усатого, но безрезультатно, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Кот не выжил, задохнувшись угарным газом.

Пожар начался в десятом часу вечера. Загорелась двухкомнатная квартира общей площадью в 52 квадратных метра на третьем этаже дома. Огонь успел охватить одну из комнат в 20 "квадратов" и 3 "квадрата" в коридоре. В 22:20 часов пожарные успешно потушили пожар. На месте работали 12 спасателей МЧС и три единицы техники.