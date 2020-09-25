Две сотни пар брендовых кроссовок и ботинок задержали в магазине Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургская таможня задержала партию немаркированной обуви / Фото: Северо-Западное таможенное управление

В одном из магазинов Санкт-Петербурга сотрудники отдела таможенного контроля наложили арест на две с половиной сотни пар обуви известных брендов. В пятницу, 25 сентября 2020 года, в управлении рассказали, что во время осмотра торговой точки нашли кроссовки и ботинки, у которых отсутствовала специальная цифровая маркировка.

- С 1 июля 2020 года в России введена обязательная цифровая маркировка лекарств, обуви и отдельных видов табачной продукции, - пояснил заместитель начальника отдела таможенного контроля после выпуска товара Сергей Чесалин. - Продажа данных товаров без соответствующих кодов (DataMatrix) запрещена.

Среди немаркированных 250 пар обуви были кроссовки и ботинки марок: Adidas, New Balance, Nike, Puma, Balenciaga, The North Face, Timberland и многих других. Общая стоимость, судя по ценникам, более 600 тысяч рублей.

Все 250 пар арестовали сотрудники Роспотребнадзора до выяснения обстоятельств. Возбуждено административное дело.