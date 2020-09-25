Завершены поиски 13-летнего школьника, пропавшего в Санкт-Петербурге 23 сентября

Пропавшего школьника нашли в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершились поиски 13-летнего школьника, который пропал 23 сентября. На розыск ребенка были сориентированы все наружные наряды полиции, а также привлечены добровольцы.

- Ребенок пропал днем 23 сентября, он не вернулся домой и пропал по дороге из школы. Мальчик нуждается в медицинской помощи по состоянию здоровья, - сообщалось на странице петербургского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» ВКонтакте.

Розыск мальчика шел до ночи, но, по счастью, завершился благополучно.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, - сообщают поисковики.

Подробностей где и как нашелся школьник, они, по традиции, не приводят. Но самое главное, что сейчас мальчик находится со своими родными и он в безопасности.

Пользователи соцсетей в свою очередь благодарят волонтеров, которые поднялись по первому зову и отправились спасать потерявшегося ребенка.