Смольный усилит контроль за крышами и чердаками Санкт-Петербурга

В Петербурге обсудили проблему экскурсий по крышам Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 25 сентября 2020 года, Смольный обсудил меры управляющих компаний, который те принимают, чтобы не пускать посторонних людей на чердаки и крыши домов. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко отметил, что доступ туда должен быть только у специалистов.

- По ряду адресов устранение взломов проходит по несколько раз в день. Для кардинального решения проблемы с доступом на чердаки за последние два года в 11 районах города управляющие компании смонтировали системы контроля управления доступом в 136 многоквартирных домах на 335 входах, а антивандальные замки и противовзломные устройства установили на 467 многоквартирных домах, - рассказали в администрации города.

В Московском и Петроградском районах особо "привлекательные" для "экскурсоводов" чердаки поставили на охрану в ЧОП.

Вице-губернатор поручил проработать вопрос установки систем видеонаблюдения и контроля доступа на чердаки с основными городскими провайдерами, а совместно с надзорными органами активизировать контроль за распространением рекламы о небезопасных прогулках в сети Интернет.

Также участники совещания начнут готовить предложения по внесению изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по ужесточению ответственности за проведение экскурсионных прогулок на крышах.