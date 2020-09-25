Жара придет в Ленинградскую область на выходные

23-градусная жара придет в субботу в Ленобласть Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплые и солнечные выходные ожидают жителей Ленинградской области и петербуржцев, отправившихся на дачу. В субботу, 26 сентября 2020 года, в регионе будет царствовать теплый, южный ветер, а солнце прогреет воздух до 23 градусов - по-настоящему жаркий осенний день,

- В субботу в Ленобласти переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, - рассказали в МЧС 47-го региона.

В ночное время температура воздуха будет всего плюс 7-12 градусов, в некоторых районах опустится до 4 градусов. А днем прогреется до 18-23 градусов жары.

Такая же прекрасная погода установится и в воскресенье. Ветер немного изменит направление на преимущественно восточное. Температура воздуха также 21-23 градусов тепла.

Понедельник тоже успеет захватить немного тепла. Однако после бабье лето пойдет на убыль.