Подростков, в том числе школьника, подозревают в убийстве человека во Всеволожске

Подростки зарезали мужчину во Всеволожске. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали группу подростков и одного школьника, которых подозревают в убийстве случайного прохожего. Тело погибшего мужчины утром 22 сентября нашла его сожительница.

- Задержаны двое 19-летних молодых людей и 14-летний подросток. По предварительным данным, молодые люди возвращаясь от своего знакомого, находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

. На улице они повстречали прохожего, с которым «зацепились языками». Слово за слово и перепалка переросла в драку, в ходе которой один из молодых людей ткнул мужчину ножом.

Раненый смог добраться до дома, где и умер. А нападавших вскоре нашли. Сейчас они, в том числе и ученик седьмого класса Колтушской школы, задержаны. Решается вопрос о мере пресечения подростков до суда.