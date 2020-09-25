Внешний вид СКА-Арены выберут на закрытом конкурсе

Последний, но не окончательный проект фасада "СКА-Арены". Фото: Фото: «ГорКапСтрой»

25 сентября достоянием общественности стало внутренне убранство нового ледового дворца, который появится на проспекте Юрия Гагарина, на месте снесенного СКК «Петербургский». Арена стоимостью 37 миллиардов рублей будет поражать воображение. Но вот ее внешний вид пока что никому неизвестен. Для этого проведут отдельный архитектурный конкурс.

- Международный Конкурс будет проводится на архитектурную концепцию фасадов и парковой территории. Сейчас идет подготовительный этап. Проводятся переговоры с архитектурными бюро Норвегии, Австрии, России, США. Планируем выйти на японцев. Предполагается, что разработанные проекты будут представлены до конца декабря, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-служба компании-концессионера ООО «СКА-Арена».

Пи этом сам проект создания спортивного комплекса, который сможет принимать не только хоккей, но и соревнования по 26 видам спорта, уже готов и находится на Госстройэкспертизе.

Напомним, что стадион вместимостью от 21,5 до 23 тысяч мест должны сдать в эксплуатацию к маю 2023 года.

Участие в нем примут архитекторы из Норвегии, Австрии, России и США

25 сентября достоянием общественности стало внутренне убранство нового ледового дворца, который появится на проспекте Юрия Гагарина, на месте снесенного СКК «Петербургский». Арена стоимостью 37 миллиардов рублей будет поражать воображение. Но вот ее внешний вид пока что никому неизвестен. Для этого проведут отдельный архитектурный конкурс.

- Международный Конкурс будет проводится на архитектурную концепцию фасадов и парковой территории. Сейчас идет подготовительный этап. Проводятся переговоры с архитектурными бюро Норвегии, Австрии, России, США. Планируем выйти на японцев. Предполагается, что разработанные проекты будут представлены до конца декабря, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-служба компании-концессионера ООО «СКА-Арена».

Пи этом сам проект создания спортивного комплекса, который сможет принимать не только хоккей, но и соревнования по 26 видам спорта, уже готов и находится на Госстройэкспертизе.

Напомним, что стадион вместимостью от 21,5 до 23 тысяч мест должны сдать в эксплуатацию к маю 2023 года.