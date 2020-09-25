Автобус-экспресс до аэропорта Пулково вернется на маршрут

Автобус-экспресс до Пулково возвращается на маршрут Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге после долгого перерыва вернется на маршрут автобус-экспресс до аэропорта. Уже с 28 сентября 2020 года добраться от станции метро "Московская" до Пулково можно будет на автобусе № 39Э, который следует без остановок, поэтому быстрее, чем обычный транспорт.

- Как и ранее, на линию будут направляться пять автобусов особо большого класса. При этом, на маршруте № 39, который также доставляет пассажиров до воздушной гавани, сохранится увеличенное количество автобусов – 27 единиц, - рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

Так, жители и гости Северной столицы смогут быстро добираться до Пулково.

В конце 2019 года «Пассажиравтотранс» полностью обновил подвижной состав на маршрутах № 39 и 39Э. В салонах комфортабельных автобусов можно оплатить проезд банковской картой, зарядить телефон и увидеть на табло расписание вылетов и прилетов.