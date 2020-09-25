Два новых детских сада откроются в Сестрорецке в октябре 2020 года

Два новых детских сада открываются в Сестрорецке в октябре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В октябре 2020 года в Курортном районе Санкт-Петербурга откроются два новых детских сада. Один из них "Сказка", расположенный в новом квартале Сестрорецка на улице Николая Соколова. Здание под садик было выкуплено у частного лица для детей из ЖК "Рай в шалаше". За бюджетные деньги дошкольное учреждение привели в соответствие со всеми требованиями.

- Сад рассчитан на 5 групп, одна из них для малыше до 3-х лет. В садике имеется бассейн, он оснащен просторными дополнительными помещениями для кружков, различных занятий, подготовки к школе, кабинетами психолога и логопеда, - рассказали в Смольном.

Второй детский садик тоже в Сестрорецке, расположен в доме 75 по Гагаринской улице, и рассчитан на жителей недавно построенного дома №77. В нем обустроены 4 группы, одна для малышей. В детском саду есть музыкально-физкультурный зал, большой участок для прогулок с оборудованными спортивными и детскими площадками.