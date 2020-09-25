Пианист-рекордсмен из Санкт-Петербурга оказался профессиональным мясником

Петербургский пианист-рекордсмен оказался мясником с десятилетним стажем Фото: Личный архив героя публикации

Музыкант из Санкт-Петербурга Руслан Ишдавлетов решил установить новый рекорд, побив свой старый. В пятницу, 25 сентября 2020 года, мужчина собирается играть на пианино 50 часов подряд в Саду сновидений на набережной Обводного канала. Однако оказалось, что музыка для него - хобби. Руслан - мясник с 10-летним стажем.

- Он рассказал, что главная задача — делать красивую музыку для людей. Артист добавил, что руки от беспрерывной игры не устают, поскольку он работает мясником уже десять лет. Это его главная работа, которая кормит семью, - пишут "Невские новости".

Сам Руслан отмечает, что во время игры испытывает не совсем удовольствие, с его сознанием происходят "очень удивительные моменты".

Пианист уже приступил к установке нового рекорда по игре на музыкальном инструменте. 50-ти часовой концерт продлится до 27 сентября.