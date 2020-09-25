Юлия Аблец покинула пост главы комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга

Беглов освободил от должности самого молодого чиновника правительства Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном очередные перестановки – Юлия Аблец официально покинула пост председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественным организациями Санкт-Петербурга. Слухи об уходе чиновницы ходили всю текущую неделю, но только 25 сентября губернатор Александр Беглов подписал соответствующее распоряжение. Замену Аблец уже нашли, но пока временную.

- Временно исполняющим обязанности председателя комитета по молодежной политике с 26 сентября 2020 года назначен первый заместитель председателя комитета Богдан Заставный, - сообщает пресс-служба Смольного.

Добавим, что Юлия Аблец возглавляла комитет по молодежной политике с января 2019 года. На тот момент она числилась самым молодым чиновником Смольного – ей было всего 35 лет. Как ранее рассказывала Аблец «Комсомолке», при вступлении в должность ее задачей стало возвращение Санкт-Петербургу статуса кадровой столицы.