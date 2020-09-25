Массу нарушений в содержании животных нашли в дельфинарии Санкт-Петербурга

В дельфинарии Санкт-Петербурга выявили нарушения, касающиеся содержания животных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Россельхознадзор нагрянул с проверкой в Санкт-Петербургский дельфинарий. Инспекторы нашли массу нарушений, касающихся содержания животных. Специалисты отметили, что сотрудники организации не следили за температурой корма дельфинов и состоянием их вольеров. Также инспекторам не предоставили полную документацию о проведении дезинфекции, дератизации, анализа качества воды и других профилактических мерах.

Состояние домика дельфинов видно невооруженным взглядом. Фото: Россельхознадзор

- Паспорта на содержащихся животных с указанием всей необходимой информации представлены не были. К тому же дельфинарий не гасит электронные ветеринарные документы на корм, то есть его поступление в организацию ничем не подтверждено, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сейчас в адрес дельфинария направили предписание об устранении выявленных нарушений. Если условия животных не улучшаться, то, вероятно, последует административное дело.