Уникальный атомный контейнеровоз «Северморпуть» доставил больше 5 тысяч тонн рыбы в Санкт-Петербург

Первый в мире атомный контейнеровоз прибыл в Санкт-Петербург с 5 тысячами тонн рыбы с Дальнего Востока. Фото: Росатомфлот

25 сентября первый в мире атомный контейнеровоз «Северморпуть» привез в Санкт-Петербург больше 5 тысяч тонн различной рыбной продукции. Напомним, судно уникально своей ядерной энергетической установкой. В Северную столицу корабль доставил сразу 206 40-футовых рефрижераторных контейнеров. Внутри одно загляденье: белая и красная рыбка, а также кальмар.

- Мы вернулись из рейса на Дальний Восток, – цитируют капитана контейнеровоза «Севморпуть» Фарида Габбасов в пресс-службе Росатомфлота. – Погрузка прошла в штатном режиме. А в море чего только не видели. Были и туман, и айсберги, и небольшой шторм. Но экипаж корабля с большим опытом, так что все отработали слаженно и без нареканий.

Добавим, что путь от Петропавловск-Камчатского до Санкт-Петербурга составил целых 17 суток. Росатомфлот тем самым подтвердил готовность расширения географии своей работы.