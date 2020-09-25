232 килограмма сырно-мясной «санкционки» сожгли в Санкт-Петербурге

232 килограмма "санкционки" уничтожили в Санкт-Петербурге. Фото: Россельхознадзор

Инспекторы Россельхознадзора за прошедшие два дня обнаружили в магазинах Санкт-Петербурга 232,5 килограммов разнообразной санкционной продукции. Рейды прошли в четырех районах: Московском, Центральном, Невском и Краснсоельском. Среди вкусных, но незаконных товаров новичков нет. Это сыр, масло и мясо, произведенные в Европе – Великобритании, Италии, Польше, Франции, Дании, Финляндии и других странах.

Таков закон. Фото: Россельхознадзор

- За два дня проверок, 23 и 24 сентября, инспекторы изъяли около 232,5 килограммов продукции, запрещенной к ввозу на территорию России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. По нанесенным на упаковки этикеткам специалисты определили государства происхождения товаров, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Конец предсказуем и в рамках закона – сыр, мясо и масло отправились гореть в печь.