Звезде «Тайн следствия» Анне Ковальчук присвоили звание народной артистки России

Анна Ковальчук стала народной артисткой России, награждение прошло в Смольном. Фото: Андрей ГАШЕВ

Звезда сериала «Тайны следствия» и театра имени Ленсовета Анна Ковальчук получила звание народной артистки России. Напомним, самый очаровательный следователь страны и ТВ-проект дожили уже до юбилейного 20-го сезона. Ранее «КП-Петербург» побывала на съемочной площадке «Тайн следствия» и побеседовала с Ковальчук о том, как она столько долго держится в культовой роли и ни секунды не скучает.

Также в Смольном наградили и других деятелей культуры и искусства – худрука Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака и главного режиссера «Небольшого драмтеатра» Льва Эренбурга.

- Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили Светлану Агапитову. Она на протяжении многих лет была уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге, и теперь ее опыт изучают и применяют во многих регионах, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что почетные звания получили лучшие медики, ученые и педагоги Санкт-Петербурга.