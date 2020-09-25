Изуродованный труп лося нашли в Кургальском заказнике в Ленобласти

Двух убитых лосей обнаружили в лесах Ленобласти. Фото: Охотнадзор Ленобласти

Сотрудники Кургальского заказника нашли на территории изуродованное тело убитого лося. Неизвестный браконьер успел разделать несчастное животное. Естественно, в заказнике охота запрещена, поэтому на место происшествия выехала полиция. Стражи порядка обнаружили фрагментарные останки сохатого. Убийство обещают тщательно расследовать. Но это оказалось не единственным происшествием с лосями в регионе.

- Также в Охотнадзор Ленобласти обратилась староста поселка Сарка из Тихвинского района. Он рассказал, что местные жители наткнулись на труп лося в лесном массиве. При осмотре убитого животного сотрудник комитета совместно со специалистом ветеринарной станции обнаружили два проникающих отверстия в теле. На место вызвали полицию из местного отдела МВД, проводится проверка, - сообщает пресс-служба Охотнадзора 47-го региона.