Поисковики пятые сутки разыскивают 83-летнего пенсионера, пропавшего в Санкт-Петербурге

83-летнего пенсионера разыскивают в Санкт-Петербурге. Фото: "ЛизаАлерт"

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» вместе с различными службами уже пятые сутки разыскивают 83-летнего пенсионера, бесследно пропавшего в Санкт-Петербурге. Родственники Евгения Царева очень переживают и сообщают, что о нем ничего не слышно с 22 сентября. У дедушки есть особая примета – темное родимое пятно большого размера, находящееся на левом виске.

- Остальные приметы Евгения Царева следующие: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые с залысиной, карие глаза. Был одет, предположительно, в темно-синюю или черную куртку, коричневые брюки, черные кроссовки и голубую кепку, - гласит ориентировка на пожилого петербуржца.

Ориентировка на дедушку. Фото: "ЛизаАлерт"

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении или состоянии Евгения Владимировича, просьба срочно сообщить обо всем по телефонам горячей линии – 8 (800) 700-54-52 или 112. Также поисковики отряда «ЛизаАлерт» просят помощи добровольцев в розыске.