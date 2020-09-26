Четырехлетняя девочка напоролась на болт в столбе в Санкт-Петербурге

Маленькая девочка налетела на столб с опасным болтом в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

Четырехлетняя девочка налетела на опасный болт, торчащий из фонарного столба в Санкт-Петербурге. Опасный объект находится на проспекте Энгельса у корпуса №1 дома №115. По словам матери, малютка случайно напоролась на острый предмет. Теперь другая женщина, очевидец происшествия, хочет предупредить о столбе всех других местных жителей, чтобы избежать беды.

- Уважаемые родители! Будьте бдительны! На тротуаре по адресу Энгельса, дом №115 корпус №1 из фонарного столба торчит болт. Вчера утром на этот болт наткнулся ребенок 4 лет. Девочка разбила лоб, травма поверхностная. Столб находится рядом с магазинами «Комус» и «Шариков», - рассказывает очевидец Татьяна в группе «Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб» во «Вконтакте».

Добавим, что женщина написала об опасном столбе в городской комитет по энергетики, поскольку, по ее словам, МО «Сосновское» не несет ответственности за конструкцию.