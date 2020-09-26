Ленобласть собирается выйти в лидеры по торговле с Беларусью

Ленинградская область готова стать лидером по торговле с Беларусью. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Ленинградская область готова стать лидером по торговле с Беларусью. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко, подведя итоги поездки в Минск и встречи с президентом Александром Лукашенко. В течение трех лет область планирует закупить у страны-соседа множество товаров: больше 150 единиц дорожной техники, автобусы, лифты и 139 станций по очистке воды, которые востребованы в небольших поселениях.

- Область недавно вошла в тройку лидеров по выращивание форели, потому нам было бы интересно использовать белорусские современные комбикорма для рыбы. Но наиболее объемными будут закупки водоочистных станций. Чтобы выполнить контракт, Беларуси придется подключить другие предприятия помимо Витебского завода, - передают слова Дрозденко в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что помимо встречи с Лукашенко и другими чиновниками губернатор 47-го региона познакомился с производством завода «МАЗ» и оценил качество транспорта.