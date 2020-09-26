Прогноз погоды на 26 сентября в Санкт-Петербурге: до + 23 и без дождей

В Санкт-Петербурге будет тепло и преимущественно солнечно как минимум до понедельника. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бабье лето, неожиданно для многих пришедшее в Санкт-Петербурге на излете сентября, похоже, решило у нас задержаться. В субботу, 26 числа, сохранится теплая и, в целом, солнечная погода, сообщают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Днем температура воздуха поднимется до + 21- + 23 градусов, - отмечают синоптики. – Будет наблюдаться переменная облачность, а вот дождей, наоборот, ожидать не стоит.

Точно такая же погода сохранится в Северной столице и в воскресенье, 27 сентября. А вот в понедельник обстановка за окном начнет пусть и постепенно, но портиться: дневные температуры упадут до + 17 - + 19 градусов, усилится ветер. Так что не пропустите, возможно, последние теплые и солнечные выходные этой осени - других, с учетом того, что на пороге октябрь, может уже и не случиться.