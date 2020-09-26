Очередной температурный рекорд готовятся встречать в Санкт-Петербурге

Бабье лето в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Осень 2020 года не перестает удивлять. Санкт-Петербург уже установил два температурных рекорда подряд и готовится к третьему. Эта суббота может стать самым теплым 26-м сентября за последние 36 лет, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- 26 сентября, синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять северо-западная периферия обширного антициклона, центр которого отправился на Урал, - рассказал синоптик на своей странице в Facebook. - В регионе сохранится переменная облачность, дождей не ожидается, а температурные показатели вновь близки к рекордно высоким отметкам.

Так, по словам специалиста, воздух в городе на Неве прогреется до +21 - +23 градусов, в то время как предыдущий рекорд, установленный в 1974-м году, составил +21,7 градуса. Атмосферное давление будет чуть выше нормы - обратите на это внимание, если у вас есть метеозависимость.