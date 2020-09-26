Больше 26 000 человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

Больше 26 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. И хотя пока ситуация, по словам специалистов, складывается далеко не лучшим образом и грозит нам возвращением части ограничений, по одному критерию у нас все в полном порядке. Речь идет о масштабах тестирования – они возрастают с каждым днем. Так, за минувшие сутки на наличие инфекции обследовали 26 201 человека. Об этом сообщает городской оперштаб.

- Под медицинским наблюдением находится 617 человек. Из них 17- в обсерваторе, 600 – контактные, - уточнили в ведомстве. - Обработано 245 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним: вчера Санкт-Петербург поставил невеселый рекорд: всего за сутки новой инфекцией заразилось больше людей, чем в какой-либо день за два месяца до этого.